2020-й год стал показательным для множества приложений, дающих пользователям возможность организовывать дистанционное обучение, переходить на удалённую работу. На нашем сайте вы можете скачать Microsoft Teams, а так же оптимизировать его работу по удобным инструкциям.

В условиях пандемии среди юзеров вырос спрос на различные платформы видеоконференций. Они, по сути, являются аналогами Skype, но предоставляют гораздо более объёмный сервис. И это понятно: появилась необходимость не только проводить онлайн-совещания, но и совместно работать над какими-то общими документами, создавать внутри приложения задачи для различных исполнителей.

Среди таких популярных утилит и данная программа, способная объединить под своим «флагом» пользователей лицензионной версии Office 365. Но для домашних целей использовать этот удобный инструмент коммуникации можно свободно. Тех функций, которые предлагает бесплатная версия, вполне достаточно для решения задач небольшой группы людей.

Отыскать дистрибутив вы можете:

На нашем сайте – для использования в веб-версии или для загрузки десктопного приложения;

В магазинах AppStore и Google Play – для загрузки утилиты на мобильное устройство;

На сторонних потенциально опасных сайтах и торрентах.

Обратите внимание! При выборе ссылки для загрузки дистрибутива будьте крайне осторожны, чтобы не загрузить вредоносное ПО. Оно может повредить как сам ПК, так и хранящиеся на нём данные.

Возможности программы

Если вы представляете интересы небольшой компании, работающей с небольшими проектами, то нет смысла приобретать Paid Versions, а совершенно свободно пользоваться базовой – Free Edition. Это даёт возможность:

Пользоваться чатом;

Создавать задачи и распределять их между членами коллектива;

Добавлять в систему неограниченное количество пользователей;

Использовать общее хранилище объёмом 10 гигабайт и по 2 гигабайта;

Делиться с членами кoманды файлами, экраном;

Использовать богатую коллекцию интегрированных в оболочку приложений;

Инициировать звонки, организовывать онлайн-встречи;

Замыливать фон обстановки помещения во время видеоконференции.

Если ваши цели вписываются в параметры использования программы, скачать и запустить его в работу не составит большого труда.

Установка программы на компьютер

Прежде всего вам будет необходимо скачать Майкрософт Тимс бесплатно и создать учётную запись. Участвовать в конференции на платформе программы возможно и без регистрации в системе. Достаточно просто присоединиться к собранию программы, получив приглашение в виде ссылки по электронной почте. Но всё-таки лучше, если вы являетесь зарегистрированным членом этого коллектива.

Microsoft Teams для Windows

Скачать Microsoft Teams бесплатно на телефон .apk

Cкачать Microsoft Teams для iOS из App Store

Cкачать Microsoft Teams для MAC OS

Для начала лучше загрузить Teams к себе на компьютер, установить, а потом уже регистрироваться, но можно и сначала зарегистрироваться на сайте. После установки на ПК, зайти в неё уже с личными регистрационными данными. Загрузив на ПК установочный файл, нужно его запустить. После установки запустится форма авторизации, где нужно ввести регистрационные данные для входа (1) либо зарегистрироваться (2):

При запуске процесса регистрации программа отправит юзера на официальный сайт Microsoft Teams, где есть возможность привязать создаваемый аккаунт к вашей учётной записи, для чего в соответствующее поле необходимо ввести адрес электронной почты:

На следующем этапе необходимо определиться с целью использования программы. Если программа будет использована для семейного общения, всё равно нужно выбрать необходимо выбрать «For work and organization», иначе сайт перенаправит вас в программу Skype, затем кликнуть на «Далее»:

На последнем этапе нужно проверить личные данные как организатора, ознакомиться с условиями и положениями использования программы, после чего нужно кликнуть на «Настройка Teams»:

После создания учётной записи есть возможность вернуться в приложение и выполнить вход в систему. После загрузки нaжмите на кнопку «Продолжить»:

Обзор интерфейса и функций

Для создания состава участников, необходимо скопировать ссылку приглашения и разослать её тем участникам, кто будет с вами в одной связке, однако прежде всего вам потребуется установить MS Teams. К общению допускается привлекать и не зарегистрированных юзеров, то есть гостей, но с ограниченным функционалом использования платформы – для участия в видеоконференции.

Вы вправе скопировать ссылку и разослать её контактам в списке:

Как добавить участников в команду

Чтобы добавить участников в МС Тимс, необходимо нaжать на кнопку «Добавить людей»:

Искать нужных людей вы можете по их электронным адресам, причём программа позволяет добавить пользователей как членов, так и как гостей:

При этом на почту выбранного человека приходит письмо с приглашением:

Чтобы просмотреть состав добавленных людей нaжмите на «i»:

Аналогичное приглашение приходит члену кoманды или гостю при организации видеоконференции. Если у пользователя англоязычный интерфейс, то сигналом для приглашения к общению будет сообщение с фразой «join microsoft teams meeting».

В программе очень удобно организован чат.

У пользователя имеется возможность:

Добавлять вкладки различных приложений (1); Инициировать видеозвонок (2); Инициировать аудиозвонок (3); Демонстрировать собеседнику или собеседникам экран (4); Добавлять участников беседы (5).

В рaзделе «Комaнды» (1) ведётся «вербовка» людей в команды (2) в разрезе различных каналов (3). Каждый канал стоит рассматривать как отдельный проект с разным набором.

Добавление канала не составит сложности, нужно всего лишь внести название, при желании описание, настроить доступ и нaжать на кнопку «Добавить»:

Для тех пользователей, целью пребывания в программе для видеоконференций является организация или участие в различных конференциях и семинарах, будет интересен рaздел «Собрания» (1). Организатор может создать собрание непосредственно перед его началом (2) либо запланировать его заранее (3):

При нажатии на кнопку создания собрания организатор должен нажать на кнопку «Присоединиться сейчас» (1), при необходимости отключить звук (2), настроить микрофон и веб-камеру (3).

После этого организовать приглашение участников.

Возможности пользователя во время конференции

Посмотреть членов конференции (1); Посмотреть групповой чат конференции (2); «Поднять руку» чтобы высказаться (3); Вызвать панель дополнительных настроек и что-то в них поменять (4); Управлять изображением и микрофоном (5); Демонстрировать экран (6); Выйти из конференции (завершить конференцию) (7).

При необходимости спланировать собрание заранее организатор назначает дату и время и жмёте на кнопку «Запланировать»:

Для того, чтобы управлять параметрами собрания, перейдите по гиперссылке «Параметры собрания»:

Все сохранённые в процессе общения с членами различных команд во всех каналах вы быстро отыщите во вкладке «Файлы» (1). В рабочей области вы можете увидеть как завершённые закачки, так и текущие. Кнопка «Открыть папку с загруженными файлами» (2) позволяет быстро перейти в системную папку «Загрузки» компьютера. В меню также есть ссылка выхода на облачное хранилище OneDrive (3), куда можно складывать информацию. Будет доступна пользователю при подключении или же просто к облаку OneDrive с любого устройства.

Крайне полезно периодически заглядывать во вкладку «Файлы», переход в кой осуществляется по иконке с тремя точками (1). Здесь отображаются последние приложения (2), что открывал пользователь. Для поиска других приложений можно использовать строку поиска (3) или же перейти в раздел, где хранятся все доступные в использовании утилиты (4):

Вызвать раздел приложения можно в главном меню программы, где собрана огромная коллекция различных удобных сервисов, среди них обязательно можно подобрать для себя что-нибудь полезное. Поиск программ осуществляется с помощью предметного указателя либо путём поиска по ключевым словам:

Раздел «Справка»

Ещё один полезный раздел в меню – «Справка». Здесь можно пройти обучение, узнать о новостях, оставить отзыв.



Обратите внимание! Одним из важных этапов сразу после регистрации появляется настройка профиля пользователя. Пожалуй, это нужно сделать ещё до набора группы и приглашения в неё гостей, поскольку пользователи должны понимать, с кем имеют дело.

Просмотреть и настроить личный профиль можно, кликнув, на иконку человечка в правом верхнем углу (1). Откроется меню профиля, где можно:

Изменить описание профиля (имя и аватарку) (2) ;

; Установить статус и подписать его;

Быстро перейти в закладки сохранённых сообщений;

Изменить настройки программы (3) ;

; Настроить отображение масштаба, сочетания клавиш;

Перейти в раздел управления своей организацией (4) ;

; Обновить утилиту, получить о ней справку, загрузить мобильное приложение;

Выйти из учётной записи.

Изменить «лицо» можно, нажав на гиперссылку «Изменить профиль». После этого на экране появится окно, где можно изменить имя (1), загрузить фотографию профиля (2), удалить его (3). Все изменения зафиксируются кнопкой «Сохранить»:

В разделе «Управление организацией» есть две вкладки: «Участники» (1) и «Настройки» (2). Добавляйте в вашу организацию (3) и удаляйте их (4). В настройках можно выдать разрешение членам кoманды «вербовать» новых пользователей комaнды, а также настроить параметры управления ссылкой организации.

Раздел «Настройки» настолько богат, что требует отдельного изучения и тестирование в условиях использования программы.

Как удалить программу

Удаление организации в программе – это тема отдельной длинной инструкции. Если программа перестала приносить вам радость, удалите участников своей кoмaнды, как описано выше, а следом и сам Майкрофост Тимс с компьютера и мобильного телефона. Сама учётная запись вам может пригодиться позже. Программу удалить просто, для этого нужно зайти в меню «Пуск» => «Панель управления» => «Программы и компоненты»:

В списке программ нужно найти программу (1) и нажать на слово «Удалить»:

Но это так, на всякий случай, поскольку программа действительно очень удобная и полезная, с приятным, дружественным интерфейсом, позволяющая решать организационные задачи управления какими-то проектами удалённо, проводить различные семинары и совещания, вести деловую переписку и совместно работать над документами. Использовать утилиту возможно как на персональном компьютере, так и на мобильном устройстве.

Как правило, функционала базовой версии программы обычно бывает вполне достаточно. Если проект вырастет, всегда можно перейти на другой тариф, что не вызовет больших затруднений. Приятного общения и успехов в решении деловых и личных вопросов!